Edirne’de, Hemşireler Haftası ve Ebeler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne’de Atatürk Heykeli önünde yoğun katılımla gerçekleştirilen Hemşireler Haftası ve Ebeler Günü töreni, çelenklerin sunumu ile başladı. Çelenk sunumunun ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene katılan Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. M. İshak Yıldırım, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. 5 Mayıs’ın Ebeler Günü, 12 Mayıs’ın ise Hemşireler Günü olarak kutlandığını hatırlatan Yıldırım, sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından birinin ebe ve hemşireler olduğunu vurguladı.

Ebe ve hemşirelerin sadece bilgileriyle değil, yürekleriyle, fedakarlıklarıyla, özverileriyle, yılmadan, usanmadan çalıştığını söyleyen Yıldırım, "Dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağımız kadar değerli hemşirelere sahibiz" diyerek tüm hemşirelerin bu özel gününü kutladı.

Törende konuşan Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dekan V. Prof. Dr. Özgür Erol, hemşireliğin bilginin, sabrın, şefkatin ve insan sevgisinin birleştiği en kutsal mesleklerden birisi olduğunu söyledi.

Hemşirelik Haftası’nın yalnızca bir kutlama değil, mesleğin taşıdığı anlam ve değerleri hatırlamak, yeniden hissetmek, bir araya gelmek, gücünün farkına varmak ve geleceğe güvenle bakmak adına çok önemli ve değerli olduğunu belirten Erol, "Hemşireler, her şartta insan sağlığına önem ve değer veren bir meslek grubudur. Sağlık sisteminin bir üyesi olarak, salgın, deprem, sel gibi tüm olağanüstü durumlarda ve zor şartlarda ellerinden gelenin fazlasını yaparak toplumun güvenini defalarca kazanmışlardır. Uluslararası Hemşireler Birliği, 2025 yılı temasında sağlık hizmetlerinin genel işleyişi açısından sağlıklı ve güvenli bir hemşirelik iş gücünün ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrencisi İdal Usta da günün anlam ve önemini belirten şiirini okudu. Düzenlenen tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.