664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne’de başladı. Pehlivanlar Sarayiçi Er Meydanı’nda kıyasıya mücadele ediyor.

Dünyanın en köklü spor organizasyonlarından biri olan 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne’de başladı. Sarayiçi Er Meydanı’nda başlayan güreşlerde pehlivanlar, dualarla er meydanına çıktı.

Yaklaşık 826 pehlivanın katıldığı organizasyonda, minik boylardan başpehlivanlığa kadar farklı kategorilerde müsabakalar yapılacak. Başpehlivanlık güreşlerinin finali ise pazar günü gerçekleştirilecek. Kırkpınar’da şampiyon olan başpehlivan, altın kemerin sahibi olacak.

Sarayiçi Er Meydanı tribünleri, güreşseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Organizasyon süresince alanda güvenlik tedbirleri artırıldı. Öte yandan, aşırı sıcaklıklar dualı çayırda güreşen pehlivanları zorluyor.

Farklı kategorilerdeki güreşler pazar günü tamamlanacak.