Edirne’nin Uzunköprü yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muhammed Çelik yönetimindeki 22 AC 267 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Feci kazadan 3 kişi olay yerinde, 2 kişi ise hastanede hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kazada, sürücü Muhammed Çelik, 1 yaşındaki Muhammed Özcan Çelik, Arif Ölçer, Kübra Ölçer ve 28 yaşındaki Yasemin Çelik hayatını kaybetti. Yaralanan 10 yaşındaki Yaren Naz Çelik‘in tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.