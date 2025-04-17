Edirne'de Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkanı Mustafa Çakır, Genel Sekreter Yiğit Meriç ile birlikte Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde kurulan pazarı ziyaret etti.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Pazarcı esnafıyla bir araya gelen Çakır, esnafın sorunlarını dinleyerek çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulundu.

“SEMT PAZARLARI YEREL KÜLTÜRÜMÜZÜN AYNASI”

Ziyaret sırasında konuşan Çakır, semt pazarlarının Keşan’ın kültürel zenginliğini ve yerel yaşamını yansıtan önemli alanlar olduğunu vurguladı.“Uygun fiyatlı doğal ürün bulma, taze ürün çeşitliliği hem mevcuttur semt pazarlarımızda. Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde kurulan Salı pazarımızı ziyaret ettik. Genel sekreterimiz Yiğit Meriç de bu ziyaretlere katıldı. Üyelerimizin hem dertlerini dinledik hem de çözüm yollarını birlikte değerlendirdik. Sorunlarımızı yetkililerle kesinlikle paylaşacağız.” dedi.

“PAZARLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM”

Çakır, ziyaretin ardından dayanışma mesajı vererek, “Omuz omuza yürümeye, üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Pazarcı esnafımızın mücadelesi fotoğraflarla da ortada. Hep birlikte pazarlarımıza sahip çıkalım. Bu güzel şehri ve insanlarını çok seviyoruz” ifadeleriyle esnafa destek çağrısı yaptı.

