Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) sanat terapisi etkinliği gerçekleştirdi.

Erzincan Gençlik Merkezi ve EBYÜ PDR Kulübünce EBYÜ Genç Ofiste düzenlenen etkinlikte sanatın iyileştirici gücü ele alındı.

Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Ertuğrul Köroğlu, "Sanat, duygularımızı ifade etmenin en güzel yollarından biridir. Bu etkinlikte, renklerin ve şekillerin iç dünyamızı nasıl yansıttığını PDR Kulübü üyeleri deneyimlemiş oldu. Gençler hem bireysel farkındalıklarını artırdı hem de üretken yönlerini ortaya çıkardılar." dedi.