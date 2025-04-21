Niğde Valiliği tarafından, kentin yetiştirdiği önemli devlet adamı, edebiyatçı ve yazar Ebubekir Hazım Tepeyran’ın anısını yaşatmak ve genç kuşaklara tanıtmak amacıyla düzenlenen Ebubekir Hazım Tepeyran Ulusal Hikâye Yarışması büyük ilgi gördü.

15 Nisan 2025 tarihinde başvuruları sona eren yarışmaya, yurt içi ve yurt dışından toplam 419 eser gönderildi. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yarışma yürütme kurulu tarafından tasnif edilen eserlerin seçici kurulun değerlendirme sürecine alındığı duyuruldu. Kazananların 16 Mayıs tarihinde açıklanacağı yarışmada; birinciye 50 bin TL, ikinciye 40 bin TL, üçüncüye ise 30 bin TL ödül verilecek. Ayrıca iki esere 10 biner TL mansiyon ödülü takdim edilecek.

Yarışmanın ödül töreni 29 Mayıs 2025 Perşembe günü Niğde Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.