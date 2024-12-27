Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nde yerinde dönüşüm çalışmaları kış mevsiminin zor şartları altında devam ediyor. İnşaat sahasında, 30 bloktan oluşan 680 konutta bin civarında görevli çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde büyük yıkım yaşayan Ebrar Sitesi’nde yerinde dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Depremin merkez üssüne yakın olan ve en büyük kayıpların yaşandığı noktalardan biri olan alanda, toplamda bin 400 kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi ise aynı bölgede 680 konut ve 99 iş yeri inşa ediliyor.

Ebrar Sitesi’nin yeniden inşası için başlatılan projede, 30 bloktan oluşan 680 konutta ince işçilik çalışmaları sürüyor. İnşaat sahasında yaklaşık bin çalışan, binaların tamamlanması için aralıksız bir şekilde görev yapıyor. Yetkililer, inşaat sürecinin hızlandırılması için hem ekipman hem de iş gücü kapasitesini artırdıklarını belirtti. Bölgedeki binaların, son deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edildiği ve güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulduğu vurgulanıyor. Yerinde dönüşüm modeli çerçevesinde yürütülen bu projede, vatandaşların kendi mahallelerinde yaşama taleplerine öncelik verildi.

“Çalışmalarımızı söz verilen sürede tamamlayıp teslim edeceğiz”

Ebrar Sitesi’nde çalışan işçi Yusuf Koçyiğit, “Şu anda çalışmalar son hız devam ediyor, yağışlara rağmen çalışmalar sürüyor. İnşaatlarımızın kabaları da inceleri de bitmek üzere. Geriye peyzaj çalışmaları, istinat duvarları ve park ve bahçeleri, parke ve bordür düzenlemelerini yapıyoruz. Bunun yanı sıra 680 dairemiz var 99 birbirinden bağımsız ticari iş yerlerimiz var. Bunun yanı sıra spor alanları da mevcut. Yaklaşık bin 100 kişiyiz bu alanda çalışmalarımızı söz verilen sürede tamamlayıp teslim edeceğiz” dedi.

Bölge halkı, inşaat sürecinin tamamlanmasının ardından Ebrar Sitesi’nin yeniden bir yaşam alanı olarak canlanmasını ve eski hareketli günlerine kavuşmasını umut ediyor.