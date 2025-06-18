Zonguldak’ta e-Twinning projeleriyle fark oluşturan öğretmenler ve okullar, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Törende, e Twinning Kalite Etiketi almaya hak kazanan öğretmenlere belgeleri takdim edildi.

Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’ nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu , İl Millî Eğitim Müdürü Osman Bozkan, Müdür Yardımcıları ve kalite etiketi almaya hak kazanan öğretmenler katıldılar.

İl Millî Eğitim Müdürü Osman Bozkan, e-Twinning projelerinin öğrencilere dijital beceriler kazandırma, kültürel paylaşımı artırma ve Avrupa düzeyinde iş birliği fırsatları sunma açısından büyük değer taşıdığını vurguladı. Projelerde emeği geçen tüm öğretmenleri tebrik eden İl Milli eğitim Müdürü, bu başarıların artarak devam etmesi temennisinde bulundu. e Twinning projelerine olan ilginin her geçen yıl arttığı ve bu projelerin yaygınlaştırılması adına desteklerinin süreceğini belirtti.

İl Millî Eğitim Müdürü Osman Bozkan,"e-Twinning projeleriyle öğretmenlerimiz sadece kendi okullarına değil, ilimize ve ülkemize de değer katıyor. Kalite Etiketi, bu emeğin ve özverinin somut bir göstergesidir. Tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Tören sonunda ödül alan öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekildi.