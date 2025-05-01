Bilecik Pazaryeri’nde H.B., e-ticaret sitesinden 18 küçükbaş hayvan almak için 170 bin TL gönderdiği B.D. tarafından dolandırıldığını iddia ederek jandarmaya başvurdu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde H. B. e-ticaret sitesi üzerinden 18 küçükbaş hayvan almak için anlaşma yaptığı B. D.'nin hesabına 5 ayrı FAST işlemi ile 170 bin lira gönderdi.

Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan H. B. Pazaryeri ilçe Jandarma Komutanlığına giderek, 170 bin lirasını kaptırdığı B. D.'den dolandırıldığını, şikayetçi ve davacı olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.