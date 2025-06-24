E-ticaret platformu Trendyol, 2Ev Alışverişi Günleri’ kapsamında 24-26 Haziran tarihleri arasında, hem evlilik hazırlığındaki çiftlere hem evini yenilemek isteyenlere, beyaz eşyadan dekorasyona uzanan geniş bir ürün yelpazesini sunduğunu duyurdu.

Trendyol’un 24-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen ‘Ev Alışverişi Günleri’ ile beyaz eşyadan elektrikli mutfak aletlerine, ev tekstilinden dekorasyona uzanan birçok ürün kullanıcılarla buluşuyor.

‘Ev Alışverişi Günleri’ kapsamında kullanıcılara sunulan ürünler şöyle açıklandı:

’’Ev işlerinde kolaylık sağlayan beyaz eşyalar ve elektrikli mutfak aletleri, modern yaşamın standartlarını belirliyor. Buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri ile ankastre fırın ve ocak gibi temel ihtiyaçlar teknolojik özellikleri ve estetik tasarımlarıyla öne çıkarken; kahve makineleri, blender setleri, mikserler ve su ısıtıcılar gibi küçük ev aletleri mutfakta hız ve pratiklik sağlıyor. Yeni ev kuranlar ya da mutfağındaki eksikleri tamamlamak isteyenler, e-ticaret platformunda ihtiyaçlarına uygun ürünlere ulaşabiliyor.

Temizlik gereçlerinden ütü masasına, çamaşır kurutmalığından mutfak düzenleyicilerine kadar pek çok yardımcı ürün, e-ticaret platformunda geniş seçeneklerle sunuluyor. Çekmece içi bölücüler, çok katlı raf sistemleri, vakumlu hurçlar, kapı arkası askılıklar ve çok amaçlı sepetler gibi parçalar, alanları daha verimli kullanmanın yanı sıra evde düzeni kalıcı hale getiriyor. Estetik ve işlevselliği bir arada sunan bu tamamlayıcılar, yaşam alanlarını rahatlatan pratik çözümler arasında yer alıyor.

Trendyol, yazın enerjisini yaşam alanlarına taşımak isteyenlere mobilyadan ev tekstiline, dekoratif objelerden aydınlatmaya uzanan geniş ve ilham verici ürün seçenekleri sunuyor. Sezona özgü pastel tonlar ve organik dokular, dekorasyonda bu yazın öne çıkan trendleri arasında yer alıyor. Keten, bambu, seramik ve cam gibi malzemeler, zarif detaylarla bütünleşerek evlerde sıcak bir atmosfer oluşturmayı mümkün kılıyor.’’