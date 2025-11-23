Düzce’nin coğrafi işaretli kestane kabağı, Osmanlı saray mutfaklarından miras kalan geleneksel kabak tatlısına lezzet katıyor.

Yoğun emekle yetiştirilen aroması ve lezzetiyle fark oluşturan Düzce kestane kabağı, özellikle bebeklerin sindirim sistemini düzenlemesi nedeniyle anneler tarafından ilgi görürken, bu kabakla yapılan birbirinden lezzetli yemekler gastronomiye ilgi duyanlara farklı seçenekler sunuyor.

Düzce’nin ödüllü aşçısı Raşit Sorgül, bölgenin coğrafi işaretli kestane kabağıyla hazırlanan kabak tatlısının yapılış sırlarını anlattı. Sorgül, tatlının lezzetine ulaşması için gereken sürenin önemine dikkat çekerek, "Kestane kabağını temizleyip, ayıklıyoruz. Daha sonra şekere yatırıp yaklaşık 4-5 saat kısık ateşte pişiriyoruz. Kaynatırken sadece tarçın kullanıyoruz" dedi.

Herkesin pişirme usullerinin farklı olduğunu ancak kestane kabağının mutlaka kısık ateşte pişmesi gerektiğinin altını çizen Sorgül, "Dolapta muhafaza edildiğinde 5-6 gün tazeliğini korur" şeklinde konuştu.