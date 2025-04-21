D-100 karayolu Cumhuriyet mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kaza, D-100 karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

81 ADE 659 plakalı engelli elektirikli bisiklet sürücüsü Levent K. Kontrolsüz bir şekilde yola çıktı. Bolu istikametine seyir halinde olan İbrahim S. İdaresindeki 03 AEJ 099 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan 2 sürücüde yaralandı. çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sonrası tek şeritten verilen trafik motosikletlerin kaldırılmasından sonra normal akılına döndü.