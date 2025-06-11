DÜZCE (İHA) – Düzce’de 4 köye su ulaştıran bölgede meydana gelen arıza, İl özel idaresinin çalışması ile kısa süre içerisinde giderildi.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri köylerde ki su hatları ile ilgili de çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Karatavuk, Yenice, Paşalar ve Hasançavuş köylerine su ulaştıran ana su hattında arıza meydana geldi. Arızanın oluştuğu bölgeyi kısa süre içerisinde tespit eden Akçakoca İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, Karatavuk, Yenice, Paşalar ve Hasançavuş köylerinde oluşan su arızalarına hızla müdahale ederek, sorunu kısa sürede çözüme kavuşturdu.