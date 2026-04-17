Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi ve çevresinde bulunan mahalle parklar başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm parklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların sosyalleşme alanlarının başında gelen, çocukların da oyunlar oynamayarak keyifli zaman geçirdikleri parklarında bulunan oyun grupları ve çevre güvenliğine yönelik tadilat işlemleri periyotlar halinde düzenli şekilde yapılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ile bir yandan park alanlarında temizlik, çim biçme çalışması yaparken diğer yanda da oyun grupları ile dinlenme banklarının onarımını sağlıyor.

Ekipler, mahallelerin ortak kullanım alanı olan parklarda bulunan kent mobilyalarını kullanma konusunda vatandaşlara hassasiyet çağrısında da bulunan ekipler, planlama doğrultusunda hava şartlarına göre bakım onarım çalışmalarının tüm mahalle parklarını kapsayacak şekilde devam edeceğini ifade etti.