DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri Bilecik, Karabük’ün ardından Bursa’da ki orman yangına müdahale için yola çıktı.

Düzce İtfaiye ekipleri yurdun dört bir köşesinde meydana gelen yangınlara müdahalede bulunuyor. Bilecik’teki orman yangının ardından Karabük’e geçen ekipler, şimdi de Bursa’nın yolunu tuttu.

Ülkemizde meydana gelen orman yangılarına yurdun dört bir yanından itfaiye ekipleri giderek müdahalede bulunuyor.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada "5 gün önce Bilecik’teki yangınla mücadele için yola çıkan ekiplerimiz, Karabük yangınına destek verdikten sonra istasyonumuza uğramadan Bursa’ya hareket ediyor.

Ülkemizin dört bir yanında alevlerle savaşan kahraman itfaiyecilerimize minnettarız" denildi.