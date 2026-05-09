Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Anneler Günü'ne özel hazırladığı video çalışmasıyla hem duygusal hem de eğlenceli anlara imza attı. Sokakta vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, gençlere anneleriyle ilgili samimi sorular yöneltti. Ortaya çıkan cevaplar ise izleyenleri hem güldürdü hem de duygulandırdı.

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü anneler gününe özel video hazırladı. Anneler Günü kapsamında gençlere; 'Annenize en son ne mesaj attınız?', 'Telefonunuzda anneniz nasıl kayıtlı?', 'Annenizin en çok kızdığı şey ne?', 'Şimdi annenizi arayıp onu sevdiğinizi söyler misiniz?' gibi sorular yöneltti. Aynı zamanda annelere de çocuklarının kendilerine gönderdiği son mesajlar ve günlük hayatta yaşadıkları eğlenceli hatıralar soruldu.

Kimileri annesini 'Hanım Ağa', 'Canım Annem', 'Anniş' diye kaydettiğini söylerken, kimi ise annesinin en çok dağınıklığa kızdığını anlattı. Mikrofon uzatılan bazı gençlerin annelerini arayarak sevgilerini dile getirmesi duygusal anlara sahne oldu. Annelerin verdiği içten cevaplar da videoya ayrı bir anlam kattı.

Düzce Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan video, kısa sürede büyük kitlelere ulaştı. Samimi diyalogların yer aldığı video, Anneler Günü'nün manevi atmosferini yansıtırken aile bağlarının önemine de dikkat çekti.