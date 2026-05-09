Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
1. dakikada Fousseni Diabate’nin attığı pasta defans arkasına sarkan Adrian Benedyczak topu ağlara gönderdi. 1-0
12. dakikada penaltıda topun başına gelen Adrian Benedyczak fileleri havalandırdı. 2-0
31. dakikada Metehan Mimaroğlu, serbest vuruşta meşin yuvarlağı Oğulcan Ülgün’e pasladı. Oğulcan’ın şutu yandan dışarı gitti.
42. dakikada Abdurrahim Dursun’un ortasını Oğulcan Ülgün karşılayarak kale sahasına çevirdi. Adama Traore’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
45+3. dakikada Metehan Mimaroğlu’nun serbest vuruştan açtığı ortada Dimitrios Goutas meşin yuvarlağı kafayla kaleye gönderdi. 2-2
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
50. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta Kerem Demirbay kafa vuruşu yaptı ancak kaleci Velho topu son anda çeldi.
70. dakikada Franco Tongya'nın kullandığı penaltı vuruşunda başkent ekibi öne geçti. 3-2
84. dakikada Sol kanattan Jim Allevinah'ın ortaladığı topu Velho yumrukladı. Dönen topa İrfan Can Kahveci vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+6. dakikada Gençlerbirliği ceza sahasında kafalardan seken topa Adrian Benedyczak vurmak istedi ancak kaleci Velho yaptığı müdahaleyle golü engelledi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Cihan Aydın, Furkan Ürün, Süleyman Özay
Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun (Fıratcan Üzüm dk. 72), Oğulcan Ülgün, Tom Dele-Bashiru, Adama Traore, Franco Tongya, Metehan Mimaroğlu (Ousmane Diabate dk. 89), Sekou Koita (Cihan Çanak dk. 14)
Yedekler: Erhan Erentürk, Samed Onur, Göktan Gürpüz, Furkan Ayaz Özcan, Matej Hanousek, Ensar Kemaloğlu, Yiğit Hamza Aydar
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi (Ali Yavuz Kol dk. 87), Rodrigo Becao, Adem Aorus, Godfried Frimpong, Kerem Demirbay (Jim Allevinah dk. 79), Andri Baldursson (Habib Gueye dk. 87), İrfan Can Kahveci, Fousseni Diabate (Cenk Tosun dk. 79), Mortadha Ben Ouanes (Cafu dk. 64), Adrian Benedyczak
Yedekler: Ali Yanar, Eyüp Aydın, Kubilay Kanatsızkuş, Nicholas Opoku, Emre Taşdemir
Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu
Goller: Adrian Benedyczak (dk. 1 ve 12 pen.) (Kasımpaşa) Adama Traore (dk. 42), Dimitrios Goutas (dk. 45+3), Franco Tongya (dk. 70 pen.) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Erhan Erentürk, Zan Zuzek, Franco Tongya, Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği) Kamil Ahmet Çörekçi, Godfried Frimpong, İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay, Ricardo Becao, Cafu, Cenk Tosun, Adem Aorus, Andreas Gianniotis (Kasımpaşa)