Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Aliağa Petkimspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Sezonun son bölümünde hiçbir şekilde kolay bir maç yok" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, Aliağa Petkimspor’u deplasmanda 96-73 yenerek ligde 21. galibiyetini aldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, "İlk periyot dışında maçın geri kalanını tamamen istediğimiz şekilde ve mükemmele yakın oynadık. Maçta forma giyen tüm oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum zira harika bir maç çıkardık. Bizim için önemli bir maçtı. Sezonun son bölümünde hiçbir şekilde kolay bir maç yok. Elimizden gelen en uzun süre boyunca ikinci sırada kalmak ve play-off’ta saha avantajını elimizde tutmak istiyoruz. İkinci sırada yer almak bizim için son derece önemli. Sezonun en önemli kısmı geliyor. Önümüzdeki Manisa Basket karşılaşması da dahil olmak üzere tüm taraftarlarımızı salonumuza ve takımımızı desteklemeye davet ediyorum. Çünkü takımımız bu desteği fazlasıyla hak ediyor" İfadelerine yer verdi.