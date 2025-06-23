Sakarya, dünya bisiklet otoritelerinin takvimindeki en prestijli yarışlardan biri olan UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde düzenlenen dev organizasyon, 24 ülkeden 71 sporcunun kıyasıya mücadelesi, rekor seyirci katılımı, sahne gösterileri ve coşkulu kapanışla tam anlamıyla bir spor şölenine dönüştü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre büyük bir coşku getiren ve bu yıl kendi seyirci rekorunu kıran büyük bir bisiklet organizasyonuna daha imza attı. Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesislerinden biri olarak öne çıkan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, bu yıl da adeta bir uluslararası buluşma noktasına dönüştü. 24 ülkeden gelen 71 elit sporcunun zorlu parkurda ter döktüğü yarışlar, 10 bini aşkın sporsever tarafından tribünlerden büyük bir heyecanla izlendi. Katılım sayısı ile organizasyon kendi rekorunu da geride bıraktı. Nefes kesen yarışların ardından sahne, eğlence ve coşkuya bırakıldı. Türkiye’nin sevilen sanatçılarından İlyas Yalçıntaş, binlerce kişinin eşlik ettiği konseriyle geceye damga vurdu. Birkan Polat’ın motosikletli akrobasi şovu ve görsel sahne performansları izleyenlere adeta bir festival atmosferi yaşattı. Ayrıca 54 şanslı kişiye, sahnede yapılan çekilişle Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Sakarya Valisi Rahmi Doğan tarafından bisiklet hediye edildi.

"Sporun ve sporcunun şehri olmaya devam edeceğiz"

Başkan Alemdar, özellikle bisiklet dostu yatırımlarla ve dünyada örnek olacak uygulamalarla sporun ve sporcunun şehri olmaya devam edeceklerini belirterek, "Bugün ev sahipliği yaptığımız organizasyonda on binlerce hemşerimizle buluştuk. Sakarya tarihinde yine bir ilk olan dünya şampiyonasına başarıyla ev sahipliği yaptık. Hemşerilerimizin ilgisi de çok güzeldi. Dünyanın dört bir yanından sporcuların yanı sıra farklı ülkelerde canlı yayınlanması şehrimizin tanıtımına da markasına da büyük katkı sağladı. İnanıyorum ki Spor Şehri Sakarya başarılı organizasyonlara ev sahipliği yapmaya bundan sonra da devam edecek. Özellikle bisiklet dostu uygulamalarımızla, yatırımlarımızla, altına imzamızı atacağımız örnek uygulamalarla, her spor branşına sunduğumuz destekle sporda sadece Türkiye’nin değil Dünya’nın parlayan yıldızı, sporun ve sporcunun şehri olmaya devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve emek veren herkese şükranlarımı sunuyor, böylesi bir günde heyecanımızı paylaşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.