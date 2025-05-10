Bilimsel gelişim, eğitim-öğretimin niteliğinin artırılması ve topluma katkı konusunda farklı kurumlarla ilişkilerini geliştirmeye odaklanan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), özel sektör temsilcileriyle işbirliği protokolleri imzalamaya devam ediyor.

Mesleki eğitimde paydaş işbirliğini arttırmak ve mezunların istihdamının sağlanmasına yönelik destekleyici çalışmalar yapmak üzere hazırlanan işbirliği protokolüne BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Masterkey Dijital Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Yılmaz imza attı. Törende BUÜ Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, akademik ve idari personel ile firma temsilcileri de hazır bulundu.

Öğrenciler faydalanacak

Törende konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, "Günümüz dünyasında dijitalleşmenin gerisinde kalmak, hem gündemi yakalama, hem de gelişim şansını kaybetmek demektir. Doğal olarak eğitimde dijitalleşme, zaten teknolojiyle iç içe olan gençlere, kendilerini geliştirmeleri için fırsat sunması açısından fevkalade önemli. Bu yazılım ile ürünün henüz tasarım aşamasındayken birebir görülebiliyor olması, öğrencilerin hayal güçlerini destekleyecek, mesleki anlamla onlara ciddi bir katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda üniversitemizdeki araştırmalara fırsat ve destek verdiği için Masterkey’e, şahsım ve üniversitem adına teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Alanında ilk sırada

Masterkey Dijital Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Yılmaz ise, "10 yılı aşkın bir süredir tekstil teknolojilerini Türkiye’de üreticilerle buluşturuyor ve bunu çok önemsiyoruz. Bu çerçevede, üniversitemizin vizyon ve misyonuyla benzer doğrultuda olduğumuz için bu işbirliğine seve seve dahil olduk. Alanında dünyada en yaygın ve birinci sırada olan CLO 3D yazılımı, yurt içi ve yurt dışı kariyerlerinde öğrencileri bir adım öne geçirecek; akademiye, akademisyenlerin yapacağı yayın ve çalışmalara katkı sağlayacak. Ayrıca bu yazılım, Avrupa Birliği’nin sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakat vizyonuyla birebir örtüşüyor. İşbirliğimiz, umarım herkese mutlu, güzel, başarılı sonuçlar getirir" ifadelerini kullandı.

BUÜ yazılımı kullanan 4. üniversite olacak

BUÜ Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, "Bu protokol ile tasarım alanında kullanmak üzere çok yetkin ve yüksek maliyetli bir yazılımı okulumuza kazandırıyoruz. Bu kapsamda üç boyutlu ve çok yönlü bir giydirme programı bize hibe ediliyor. Öğrencilerimiz bu yazılımla birlikte yaptıkları bir tasarımı sanal olarak hareketli bir şekilde manken üzerinde görebilecekler. Türkiye’de şu anda hibe olarak bunu alan dördüncü üniversite olduk. Bütün amacımız öğrencilerimizi yeni ve güncel teknolojiyle sektöre hazır hale getirmek. Bu kapsamda biz moda tasarımda bu yazılımla birlikte çok ciddi bir mesafe ve eğitim kalitesi elde etmiş oluyoruz. Bundan dolayı firmaya teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.