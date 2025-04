Sırbistan’da yapılan Güreş Okul Sporları Dünya Şampiyonasında gümüş madalya kazanan Denizli Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Kaan Emirhan Asar, Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan’a başarının geliş hikayesini ve yeni hedeflerini anlattı.

04-14 Nisan tarihleri arasında Sırbistan’da yapılan ISF- GYMNASİADE Dünya Okullararası Gymnasiade Oyunlarına, Denizli Sporcu Eğitim Merkezinden iki sporcu katılma başarısı gösterdi. Güreş branşında Ayyıldızlı formayı giyen sporculardan Kaan Emirhan Asar Grekoromen stil 57 kg’da, Hüseyin Umut Alver ise serbest stilde 48 kg da mindere çıktı. Güreşte Denizli’yi ve ülkemizi temsil eden sporculardan Kaan Emirhan Asar, Grekoromen 57 kg.da mindere çıktı. Sikletinde karşılaştığı tüm rakiplerini sayıyla mağlup eden genç sporcu kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Ülkemizi temsil eden bir diğer sporcumuz Hüseyin Umut Alver ise serbest stil 48 kg’da yarışmalara katılıp ülkemizi temsil etti.

Gece saatlerinde Sırbistan’dan dönen güreşçileri; antrenörleri ve arkadaşları Çardak Havaalanında çiçeklerle karşıladı. Alkışlar eşliğinde karşılanan genç sporcular duygu dolu anlar yaşadı. Denizli’ye gelen güreşçiler ve antrenörleri ayağının tozuyla ilk olarak Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan’ı ziyaret etti.

"İnşallah ileride ben ve arkadaşlarım çok daha büyük başarılara imza atacağız"

Grekoromen 57 kg.da kazandığı gümüş madalya ile İl Müdürü Süleyman Erdoğan’a hikayesini anlatan Kaan Emirhan Asar; "Ülkemiz adına böyle bir sevinci yaşattığım için çok mutluyum. Sporcu Eğitim Merkezinde arkadaşlarım, antrenörlerim ve bizim için emek veren tüm büyüklerimle sıcak bir aile ortamında kalıyoruz. Hem okul sonrası derslerimizle, hemde güreş antrenmanlarımızla bizim en iyi seviyeye gelmemiz için çalışılıyor. İlk uluslararası yarışmamda madalya almak nasip oldu, inşallah ileride ben ve arkadaşlarım çok daha büyük başarılara imza atacağız" dedi.

"Yeni hedefler için çalışmaya devam"

Genç güreşçiyi ve antrenörlerini kutlayan Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sporcu Eğitim Merkezimizde 32 yatılı öğrencimiz var. Her biri bize emanet; onların yalnızca sportif değil, aynı zamanda akademik ve kişisel gelişimlerinden de sorumluyuz. Onlar, devletini ve milletini seven, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişiyor. Her biri ileride ülkesine faydalı bireyler olacak ve kendilerine verilen emeklerin karşılığını en güzel şekilde vereceklerdir. Geleceğin sporcularını yetiştirmenin bilinciyle, her adımda onların yanlarındayız"