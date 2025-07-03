İzmir’de dublör kullanarak arsa satışı gerçekleştirmeye çalışan şebekeye düzenlenen operasyonda 3 zanlı tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, arsa satış esnasında vatandaşların dolandırıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 6 şüphelinin İzmir’deki Çiğli Tapu Müdürlüğünde dublör kullanarak arsa satışı gerçekleştirmeye çalıştığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası 2 şüpheli serbest bırakılırken 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.K hakkında çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararı verilirken H.A., A.B., A.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.