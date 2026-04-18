DÜZCE(İHA) - Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, dünyanın en büyük güneş enerjisi paneli üreticilerinden biri olan firmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek 'Türkiye'nin temiz enerjisi Düzce'den çıkacak' dedi.

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Düzce'de üretim yapan Enerji firmasını ziyaret etti. Heyet firma ile birlikte üretim ve istihdam konularında kapsamlı bilgiler aldı. Başkan Erdoğan Bıyık burada yaptığı konuşmada dünyanın en büyük güneş enerjisi paneli üreticilerinden biri olan DTSO üyesi firmaya Düzce'de ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek 'Ülkemizin hızla yeşil dönüşüm aşamasına geçtiği bugünlerde Düzce'de ki firmamız enerji de ortaya çıkacak olan önemli yapı elemanları ihtiyacına cevap verebilecek durumda. Başka bir ifadeyle Türkiye'nin temiz enerjisi Düzce'den çıkacak. İlimize ve ülkemize kattıkları değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Dünyanın en iyisini Düzce'de üretiyoruz'

Firmanın yönetim kurulu başkanı Özhan Olcay, yaklaşık bin 500 kişilik geniş bir aile olduklarını belirterek 'Dünyanın en iyi güneş enerjisi panellerini Düzce'de üretiyoruz. Ülkemizin alternatif enerjiye dönüş ihtiyacını karşılamak, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz tesiste üretilen paneller ile birçok lokasyonda devasa güneş enerjisi tarlaları kuruluyor. Bu önemli projelerde yer almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Yerli üretimin gücüne inanıyor, ülkemizin büyük vizyon projelerine de dahil olmak üzere çalışmalar yürütüyoruz' ifadelerini kullandı.

Program üretim alanı gezisi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.