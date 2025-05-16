Antalya’da yaklaşık 3 ay önce drag pistinde arkadaşı ile yaptıkları motosiklet yarışında beton bariyerlere çarparak bir kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise ağır yaralandığı kazanın saniyeler öncesinde gençlerin yarışa başladığı görüntüleri ortaya çıktı. Kazayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen karar sonrası hayatını kaybeden gencin ailesi karara itiraz etti.

23 Şubat tarihinde Antalya’nın Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda Akdeniz Bölgesi’nin ilk drag pisti olma özelliği taşıyan 2018 yılında motor sporu tutkunlarının kullanımına açılan piste gelen Osman Özgen ve Mustafa Aksoy, trafiğe kapalı olan pistte motosikletleri ile yarışırken beton bariyerlere çarpmış, kazanın ardından Özgen olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Aksoy ise ağır yaralanmıştı. Soruşturma neticesinde "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verildi. Osman Özgen’in ailesi avukatları aracılığıyla karara itiraz ederken Antalya’da faaliyet gösteren Motosiklet dernekleri ve federasyonlar konuyla ilgili açıklama yaptı.

Pistte yapısal ve idari eksikler iddiası

Yapılan ilk incelemelerde, kazanın yaşandığı pist alanında ciddi yapısal ve idari eksikliklerin bulunduğunun tespit edildiğini belirten Motosiklet Sürücüleri Federasyonu (MOSEF) Antalya İl Başkan Yardımcısı Murat Pektaş, "Pist girişinin motosiklet geçebilecek şekilde açık bırakıldığı, pist çıkışının beton bariyerle kapatılmış olmasına rağmen, burada herhangi bir uyarı levhası ya da güvenlik işareti bulunmadığı, beton bariyerlerin pist içerisinde yatık pozisyonda ve görünürlüğü artıracak herhangi bir uyarıcı unsurdan yoksun olduğu, kaza sonrası olay yerinde yapılan değişiklikler ve bariyerlerin kaldırılması ile olay anında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığının örtülmeye çalışıldığı kanaati oluşmuştur" dedi.

Aile kararla sarsıldı

Pektaş, kazaya ilişkin tüm görgü tanıklarının dinlenmediğini belirterek "Yürütülen soruşturma neticesinde "Kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişse de kazaya ilişkin tüm görgü tanıklarının dinlenmediği, belediyenin kusurunun olup olmadığının yeterli şekilde araştırılmadığı gibi ciddi usul eksiklikleri dikkat çekmektedir. Henüz genç yaşta hayatını kaybeden Osman Özgen’in ve kazadan ağır yaralı kurtulan Mustafa Aksoy’un aileleri, bu kararla bir kez daha derinden sarsılmış; aynı zamanda toplumda hukuka ve adalete olan güven de ciddi biçimde zedelenmiştir. Kazanın meydana geldiği alanın belediyenin sorumluluğunda olduğu dikkate alındığında, kamu kurumlarının asli yükümlülüğü olan can güvenliğini sağlama görevinde ağır bir ihmalin söz konusu olduğu açıktır" ifadelerini kullandı.

"Önlem alınsa şu anda bu üzüntüyü yaşamıyorduk"

Kazada hayatını kaybeden Osman Özgen’in annesi Nurgül Özgen ise "İhmaller yüzünden çocuklarımız ölmek zorunda mı? İhmal yüzünden oğlum öldü. Bariyerler düzgünce kapatılmış olsaydı bunlar yaşanmayacaktı. Bariyer yatık bırakılmış olmasaydı, girilmez ve yasak levhası, güvenlik görevlisi olmuş olsaydı, şu anda biz bu üzüntüyü yaşamıyor olacaktık. Kimin ihmali varsa, suçlular cezasını çeksin. Adalete güveniyorum" dedi. Ailenin avukatı Hatice Pektaş’da "Kaza ile ilgili biz gerekli incelemenin yapılmasını talep ettik. Ancak soruşturma aşamasında gerekli inceleme ve araştırma yapılmadı. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Biz gerekli inceleme ve tüm araştırmaların yapılması ayrıca belediyenin ihmalinin tespiti için bu karara itiraz ettik. Şu an Sulh Ceza Hakimliğince inceleme aşamasında. Adaletin yerinin bulacağına inancımız sonsuz" şeklinde konuştu.

Hayatını kaybettiği son yarış

Öte yandan Osman Özgen’in hayatını kaybettiği, Mustafa Aksoy’un ise ağır yaralandığı kazanın öncesinde gençlerin son görüntüleri ortaya çıktı. Özgen’in arkadaşının kask kamerasına yansıyan görüntülerde drag pistine gelen motosikletli gençlerin açık olan alandan drag pistine girişleri ve Osman Özgen ile Mustafa Aksoy’un kazadan saniyeler önce motosikletleri ile yarışa başladığı anlar yer aldı. Ayrıca güvenlik kamerasına da kaza anı saniye saniye yansıdı. Görüntülerde drag pistinde yarışan gençlerin pist üzerinde yatık vaziyette bulunan beton bariyere çarptığı ve ardından Osman Özgen’in yerde sürüklendiği anlar yer aldı. Öte yandan Antalya Adliyesi önünde toplanan motosiklet grupları kazada hayatını kaybeden Osman Özgen için lokma dağıtımı yaptı.