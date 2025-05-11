Yeşilay Adana Şube Başkanı Dr. Yunus Emre Yıldırım, gençleri sosyal medya bağımlılığına karşı uyararak, "Türkiye’de ortalama bireylerin internette vakit geçirme süresi 7.6 saat" dedi.

Adana’da Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Yeşilay Adana Şubesi iş birliğiyle ekran, alkol, madde ve tütün bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla "Bağımlılığı Yen, Hayatı Yeniden Kazan" başlıklı bir farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlik, Yeşilay Adana Şube Başkanı Dr. Yunus Emre Yıldırım’ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Dr. Yıldırım, Türkiye’de ve Adana’da bağımlılığa dair bilgiler vererek, "Türkiye’nin her yerinde 120 şube ve 105 YEDAM merkeziyle 135 bin gönüllü ekibimize sizleri davet etmek isteriz, sizlerle beraber aile hastalığı olan bağımlılık illerinden bir an evvel milletimizin istikbalini kurtarmak istiyoruz. 2025’in aile yılı olması hasebiyle bizler de aileler üzerinde çalışma gayretindeyiz. Önceliğimiz gençlerimiz ve gençliğimizdir. Bu sayede onların aileleriyle daha huzurlu bir adana daha huzurlu bir Türkiye mümkün olacaktır" dedi.

Dr. Yıldırım, sosyal medya bağımlılığına da değinerek, "En güncel verilere göre Türkiye’de ortalama bireylerin internette vakit geçirme süresi 7.6 saat olarak tespit edilmiş durumda. Bunların 2 saat gibi üçte birlik süresi ise sadece sosyal medyada geçiriliyor" diye konuştu.

Konuşmanın ardından YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Tursine Kılınç ve YEDAM klinik psikoloğu Mihriban Taşpınar Çağlıyan tarafından katılımcılara bağımlılıkla mücadele konusunda güncel veriler ve çözüm yollarının anlatıldığı çeşitli sunumlar yapıldı.

Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören program sonunda Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şule Menziletoğlu Yıldız tarafından konuşmacılara plaket takdim edildi.