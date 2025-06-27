Eskişehir’de pek çok rahim hastalığının teşhis ve tedavisinde ’histeroskopi’ kullanıldığına dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Semavi Ulusoy, özellikle adet düzensizlikleri ve az ya da fazla kanama durumlarında bu yönteme başvurulduğunu söyledi.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Semavi Ulusoy, rahmin içini incelemek ve herhangi bir anormallik olup olmadığını tespit etmek amacıyla uygulanan bir tıbbi prosedür olan ’Histeroskopi’ yönteminin hastalar tarafından yeterince bilinmediğine dikkat çekerek yöntem hakkında önemli bilgiler verdi. Dr. Ulusoy, bu işlemde ucunda ışık kaynağı ve kamera bulunan ince bir tüp şeklindeki histeroskopi yönteminin hem tanı hem de tedavi amacıyla kullanıldığını ifade etti.

Çok farklı hastalıklar için başvurulan bir yöntem

Histeroskopinin çeşitli rahim hastalıklarının teşhis ve tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir yöntem olduğunu aktaran Dr. Ulusoy, bu yöntemin tercih edildiği durumları şöyle sıraladı:

"Anormal rahim kanamaları; adet dönemi dışında görülen aşırı kanama, düzensiz lekelenmeler veya menopoz sonrası kanama gibi rahatsızlıklar, histeroskopi ile incelenebilir. Rahim içinde bulunan polipler veya miyomlar, histeroskopi ile tespit ve tedavi edilebilir. Asherman Sendromu denilen düşük veya kürtaj sonrası rahimde gelişen yapışıklıklar, adet düzensizliklerine ve kısırlığa yol açabilir. Histeroskopi, bu yapışıklıkların tanısını koymak ve tedavi etmek için kullanılır. Rahimde doğuştan var olan septumlar (perde), yine bu yöntem ile teşhis ve tedavi edilebilir. Tekrarlayan düşüklerin veya infertilitenin nedenini araştırmak, tespit etmek için kullanılır. Ayrıca, rahim içi araç (RİA) yer değiştirmişse, histeroskopi ile doğru konumunun tespit edilebiliyor ve doğum sonrası rahimde kalan plasental doku yine bu yöntemle tespit edilip çıkarılabiliyor."

"Aşırı uzayan, sıklaşan veya seyrekleşen adet kanamaları için bu işlem düşünülebilir"

Histeroskopi kullanım alanının geniş bir yelpaze sunduğuna değinen Dr. Ulusoyü, "Aşırı uzayan, sıklaşan veya seyrekleşen adet kanamaları, adet dönemi dışında gerçekleşen kanamalar; adet dönemlerinde beklenenden fazla miktarda veya uzun süreli kan kaybı; adet dönemleri arasında sık sık lekelenme veya kanama olması; yine özellikle adet dönemlerinde veya cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan, altta yatan rahim kaynaklı anormalliklerin tanısı için bu işlem düşünülebilir" dedi.

"Adet bitiminden sonraki 3-4 gün en uygun zamandır"

Histeroskopinin, adet döngüsünün belirli bir döneminde uygulanması gerektiğine dikkat çeken Dr. Ulusoy genellikle adet dönemi bitiminden sonraki 3-4 gün içinde yapılan histeroskopinin en verimli sonuçları verdiğini söyledi. Bu zamanlamanın rahmin iç kısmının temizlenmiş olduğu ve işlem için uygun olduğu bir dönemi işaret ettiğini açıklayan Dr. Ulusoy, işlem sonrası hastaların genellikle aynı gün içinde taburcu edilip normal yaşamlarına dönebildiğini belirterek, "Ancak, iyileşme sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Hastalar, 2 hafta boyunca küvette duş almalılar ancak ayakta duş alabilirler. İki hafta boyunca cinsel ilişkiden ve adet döneminde tampon kullanımından kaçınmalılar. Bu bakım önerileri, iyileşme sürecini hızlandırır ve muhtemel komplikasyonları önler" ifadelerini kullandı.

"İşlem sonrası gebelik mümkün"

Histeroskopi sırasında hafif bir kramp hissedildiğini ancak lokal veya genel anestezi kullanıldığı için ağrının minimum seviyede olduğunu dile getiren Dr. Ulusoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşlem sonrasında gebeliğin mümkün olup olmadığı merak ediliyor. Evet, işlem sonrası gebelik mümkündür. Ancak elbette işlem sonrası doktorunuzla gebelik planlarınızı konuşmanız gerekir. Doğru zamanlamada ve uygun bakım ile histeroskopi çoğu hastada minimal riskle uygulanıyor ve hızlı iyileşme imkanı sunuyor."