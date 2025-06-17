Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesinde Yeşim Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Ziyarette özel sporculara, Yeşim Spor Kulübü’nün "20. yılı" anısına hazırlanan ilham verici basketbol kitabı armağan edildi.

Avrupa Şampiyonası öncesinde Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Bursa U10 Erkekler Basketbol Ligi’nin son şampiyonu Yeşim Spor Kulübü’nü ziyaret etti. İtalya’da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası öncesi Millilerimize , Yeşim Spor’un kuruluşunun 20. yılına özel olarak hazırlanan "Basketbolun Büyüklerinden Geleceğin Yıldız Basketbol Oyuncularına Altın Öğütler" isimli kitap hediye edildi.

Yeşim Spor Kulübü’nün Türk basketboluna katkı sunmuş 91 değerli ismin öğütlerinden oluşan bu özel yayını, basketbola gönül veren gençler için yol gösterici nitelik taşıyor. Spor kültürünün yaygınlaştırılması ve genç sporcuların gelişimi amacıyla hazırlanan bu kitap, özellikle altyapı sporcularına ilham vermesi hedefiyle kaleme alındı.

Ziyarette konuşan Yeşim Spor Kulübü Direktörü ve Basketbol Başantrenörü Cem Çağal, kitabın sadece bir yayın değil, aynı zamanda sporun birleştirici gücünü temsil eden önemli bir değer olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bugün bizleri ziyaret eden Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı’nın varlığı sporun kapsayıcılığı ve dönüştürücü gücünün en güzel örneklerinden biri. Yeşim Spor Kulübü olarak özel ihtiyaç sahibi bireylerin sporla buluşmalarını her zaman destekliyoruz. Onların bu sahalardaki varlığı, Türk basketboluna ilham veriyor."

Ziyaret, iki takım sporcularının hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.