Son dönemde Türkiye genelinde artan yangın vakaları ve özellikle Bolu’daki otel yangını faciası sonrası harekete geçen Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), sanayi tesislerinde güvenliğin artırılması ve risklerin minimize edilmesi amacıyla "Yangın Güvenliği ve Yangın Risk Değerlendirmesi Eğitimi" düzenliyor.

Türkiye genelinde artan yangın vakaları ve özellikle Bolu’daki otel yangını faciası iş yerlerinde yangın güvenliği konusunun ne denli hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşletmelerde yangın güvenliği denetimlerinin sıkılaştırıldığı bu süreçte, Bursa’da da üretim tesislerinde meydana gelen yangınlar sanayicileri önlem almaya zorluyor. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), sanayi tesislerinde güvenliğin artırılması ve risklerin minimize edilmesi amacıyla 18 Şubat 2025 Salı günü, "Yangın Güvenliği ve Yangın Risk Değerlendirmesi Eğitimi" düzenleyerek firmaları bilinçlendirecek. Eğitim, yangın risklerinin tespiti, alınması gereken önleyici tedbirler ve acil durum yönetimi gibi kritik konuları içerecek. HSE Akademi’den Mine Özüm Güzeltoprak tarafından verilecek eğitimde, sanayi tesislerinde sık karşılaşılan yangın sebepleri ve en güncel yangın güvenliği uygulamaları ele alınacak.

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, işletmelerde yangın güvenliğinin kritik bir konu olduğunu belirterek, "Son zamanlarda ülkemizde ve özellikle Bursa’da yaşanan yangınlar, sanayi bölgelerimizde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Üretim tesislerinde meydana gelen yangınlar, sadece maddi kayıplara değil, aynı zamanda çalışan güvenliği ve üretim sürekliliği açısından da ciddi risklere yol açıyor. DOSABSİAD olarak, sanayicilerimizin bu konuda bilinçlenmesini sağlamak ve işletmelerinde gerekli önlemleri alarak yangın risklerini en aza indirmelerine destek olmak amacıyla kapsamlı eğitimler düzenliyoruz. İşletmelerimizin, yangın güvenliği konusunda donanımlı hale gelmesi, felaketlerin önüne geçilmesi ve üretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için büyük önem taşıyor. Bu çerçevede, yangın risklerinin belirlenmesi, önleyici tedbirlerin alınması ve acil durum yönetimi konularını kapsayan bu eğitimin, sanayicilerimize rehber olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.