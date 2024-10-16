Hatay İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Otoyol Komutanlığı, Dörtyol Ocaklı mahallesi otoyol bağlantı noktasında hizmete açıldı.

Gece ve gündüz demeden 24 saat esasına göre görev yapacak olan Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri için düzenlenen hizmet noktasının açılış törenine Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever ile görevli personeller katıldı.

Kurban kesilerek hizmete giren Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri İçişleri Bakanlığınca gönderilen ve Türk bayrağı ile süsledikleri yeni hizmet araçları ile yaptıkları geçit sonrası göreve başladılar.