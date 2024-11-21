Erzurum GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, spor salonlarında antrenmanları ziyaret ederek sporculara hem moral aşılıyor, hem de bakanlığın gönderdiği spor malzemelerini dağıtıyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, sporcuları antrenmanlarda ziyaret ederek onlara moral aşılıyor. Antrenörlerden çalışmaları hakkında bilgi alan Dönmez, sporculara moral aşılayarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gönderdiği spor malzemeleri dağıtarak sporcuları sevindiriyor.

Dönmez, “Bakanlığımızın gönderdiği spor çantalarını çocuklarımıza vererek onlara moral aşılıyoruz. İl Müdürümüz Levent Çakmur’un destekleriyle bizlerinde gayretiyle Erzurum’u sporda layık olduğu yerlere taşıyacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen’in ‘Bu şehrin ruhunda şampiyonluk’ var sözü tüm gençlerimiz ve tüm spor branşları için geçerli. İnanıyorum ki bu gençlerin arasından nice şampiyonlar çıkacak” dedi.