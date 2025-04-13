Antalya Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), 2024-2025 sanat sezonunun son bale prömiyerinde "Don Kişot" eserini sanatseverlerle buluşturdu. Miguel de Cervantes’in ölümsüz eserinden uyarlanan bale, 12 Nisan Cumartesi akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde sahnelendi.

Marius Petipa’nın koreografisi ve Ludwig Minkus’un müzikleriyle hayat bulan "Don Kişot" balesi, seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Antalya DOB tarafından 12 yıl aradan sonra tekrar sahneye taşınan eser, 15 Nisan Salı akşamı saat 20.00’de ikinci kez izleyiciyle buluşacak.

Eserin sahneye koyuculuğunu Armağan Davran ve Ayşe Fidanlık üstlenirken, dekor tasarımı Özgür Usta’ya, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ’a, ışık tasarımı ise Mustafa Eski’ye ait. Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı Şef Hakan Kalkan yönetirken, başkemancı olarak Sibel Aydın görev alıyor.

Don Kişot balesinde, şövalyelik hikâyelerinden ilham alarak kendi kahramanlık yolculuğuna çıkan Don Kişot’un, hayalindeki aşkı bulmak için çıktığı macera ve Kitri ile Basilio’nun aşkı etrafında gelişen olaylar dansla anlatılıyor.

Eserin 15 Nisan’daki temsiline Don Kişot rolünde Cenk T. Şahinalp, Sancho Panza rolünde İ. Boğaç Özbakır, Kitri rolünde dönüşümlü olarak Rina Murata, Basilio rolünde Kanat Nadyrbek, Gamache rolünde Evren İskender, Lorenzo rolünde Umut Çaltekin, Mercedes rolünde Milina Fidan Özbek ve Espada rolünde Yağızhan Danış sahne alacak.

7 yaş ve üzeri sanatseverlerin katılım sağlayabileceği eserin sınırlı sayıdaki biletleri, Antalya Devlet Opera ve Balesi gişesi ile www.biletinial.com internet adresinden temin edilebiliyor. Gişe, hafta içi ve cumartesi günleri 10.00-18.00 saatleri arasında, temsil günlerinde ise temsil bitimine kadar açık olacak.