Dominik Cumhuriyeti’nde gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 98’e yükseldi.

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo Domingo’da dün Jet Set adlı gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu yaşanan faciada bilanço artıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 98’e yükseldiği, 150 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Yaklaşık 400 arama kurtarma personelinin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, can kaybının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, hayatını kaybedenler arasında Monte Cristi Eyaleti Valisi Nelsy Cruz’un da yer aldığını söyledi. Abinader, facianın ardından ülkede 3 günlük yas ilan etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.