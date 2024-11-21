Kütahya’nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil, yayaya ve park halindeki iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçlardan biri, bir iş yerinin deposuna daldı. Bir kişinin yaralandığı ilginç kaza güvelik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, E.Y. yönetimindeki 16 BAZ 259 plakalı otomobil, ara yoldan ana yola çıktığı sırada sürücünün kontrolünden çıkarak önce H.İ.Z. isimli yayaya, ardından park halindeki iki araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle park halindeki araçlardan biri, yol kenarındaki bir iş yerinin deposuna girdi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu bacağı kırılan yaya H.İ.Z., ilk müdahalenin ardından Domaniç İlçe Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sırasında iş yerinin deposunda kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi.