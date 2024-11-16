Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Burgaz Mahallesi’nde 1869 yılında doğan ve 79 yıllık ömrü başarılarla dolu olan Doktor Milaslı İsmail Hakkı’nın hayatı ve çok kimlikli yönü Muğla Üniversitesi’nde düzenlenecek çalıştay ile ele alınıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ebubekir Eraslan’ın yürütücüsü olduğu projenin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu destekli olduğu belirtildi.

‘Çok Kimlikli ve Yönlü Bir Osmanlı Münevveri Doktor Milaslı İsmail Hakkı’nın Bilimsel Mirası’ adını verdikleri ve çalıştayın 27 Aralık günü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde gerçekleştirileceğini belirten proje yürütücüsü Doç. Dr. Ebubekir Eraslan’ın proje çalışmalarında sona geldiklerini duyurdu.

Son dönem Türk bilim ve düşünce tarihinde iz bırakmasına rağmen fazla tanınmayan şahsiyetleri önce yerelden ulusala daha sonra da evrensele taşıma amacıyla bu projeyi hazırladıklarını kaydeden Doç. Dr. Eraslan, 2022 yılında başvurusunu yaptıkları projenin desteklendiğini belirtti. Do. Dr. Eraslan, “Projenin kabul görerek yürürlüğe girmesiyle Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi’nin önemli bir ismi olan Doktor Milaslı İsmail Hakkı’yı akademik ve toplumsal açıdan tanıtmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda 27 Aralık günü Milaslı İsmail Hakkı’yla ilgili farkındalık ve bilincin daha çok arttırılması için çalıştay düzenlenecek” dedi.

Doktor Milaslı İsmail Hakkı (1869-1948) Kimdir?

Doktor Milaslı İsmail Hakkı’nın hayatı ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Ebubekir Eraslan, “Doktor Milaslı İsmail Hakkı 1869 tarihinde Milas’ın Burgaz Mahallesi’nde doğmuştur. Babası tüccardan Milaslı Hacı Mehmet Ağa’dır. İlk ve ortaöğrenimini Milas ve İzmir’de tamamladıktan sonra Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin sivil kısmından emraz-ı umumiye (patolog) hekimi olarak mezun olmuştur. Muğla, Aydın, Kastamonu, Şam, Beyrut, Çanakkale ve Bitlis’te hekim ve sıhhiye müfettişi olarak çalışmıştır. Hekim olarak dönemin çeşitli salgın hastalıklarıyla mücadelede öncü roller üstlenmiştir. Enver Paşa’nın 1914 yılında ordu yazışmalarında hayata geçirdiği yeni yazının (huruf-ı munfasılanın) fikir babası olmuştur. İzmir’in işgalini protesto etmek üzere toplanan II. Sultanahmet Mitingi’nde konuşma yapmıştır. Yeşilay’ın kurucularından olan Doktor Milaslı İsmail Hakkı; 1920-1926 yılları arasında dönemin Sağlık Bakanlığın Teftiş Kurulu Başkanlığını yapmıştır. İslam dininin akıl ve bilimle asla çatışmadığı, yazdığı çeşitli kitap ve makalelerle ispat etmiştir” diyerek Muğla’da yetişen böylesine önemli bir şahsı genç nesle tanıtmak için çalıştığını belirtti.