Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçinin üretime devam edilebilmesi ve tarımın geleceği için nefes kredisinin çiftçilere de verilmesi gerektiğini söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2025 yılı başında yaşanan şiddetli zirai donun ardından çiftçilerin büyük kayıplar yaşadığını ve acil destek sağlanmaması halinde üreticilerin iflasın eşiğine geleceğini belirtti.

Don olayının hemen ardından başta buğday, soğan, patates, karpuz ve domates olmak üzere pek çok üründe ciddi verim kaybı yaşandığını ifade eden Doğan, "Hasadı yapılan ürünlerin önemli bir kısmı ya tarlada kaldı ya da nakliye maliyetinin dahi altında elden çıkarıldı. Çiftçimiz emeğinin karşılığını alamadığı gibi zarar etti ve borç yükü altında kaldı" dedi.

Başkan Doğan, "Çukurova’da üreticilerin banka ve kooperatiflere olan borçları katlandı. Geçtiğimiz yıllarda verilen mazot ve gübre destekleri yetersiz kaldı, girdi maliyetleri her geçen gün artıyor. Üretime devam edilebilmesi ve tarımın geleceği için nefes kredisi çiftçilerimize de verilmeli" şeklinde konuştu.

Tarım sektörünün sürdürülebilirliğinin gıda arz güvenliğinin teminatı olduğunu vurgulayan Doğan, "Tarım, nüfusun beslenme ihtiyacını karşılamasının yanı sıra, sanayiye hammadde sağlayarak üretim zincirine katma değer kazandırmaktadır. Aynı zamanda geniş bir istihdam alanı sunarak sosyal dengeyi destekler. Tüm yönleriyle tarım sektörü, vazgeçilmez bir stratejik alandır. Çiftçimize bugün sahip çıkmazsak yarının sofralarında ekmek bulamayız. Yetkililerden acil eylem planı için harekete geçmelerini bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.