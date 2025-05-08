Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Cemal Tural Tabiat Parkı mesire alanında temizlik ve iyileştirme çalışması yapıldı.

Etkinlikte piknikçilerin bıraktıkları çöplerin yanı sıra ormana gelişi güzel atılan metal, pet şişe, plastikler, cam ve kâğıt gibi geri dönüştürülebilir malzemeler de ayrı ayrı toplandı.

Yaklaşan yaz aylarında vatandaşların en sık kullandığı mesire alanlarının temiz ve hijyenik olması için yürütülen çalışmalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce gerçekleştirildi.