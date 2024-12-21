Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çiftçilere 14 çeşitten oluşan 200 bin meyve fidanı desteği sağlayacak.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yürüttüğü projelerle kentteki çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Yeni proje ile 17 ilçede maddi durumu iyi olmayan üreticilere, uygun iklim koşulları göz önünde bulundurularak 14 çeşitten oluşan 200 bin meyve fidanı desteği sağlanacak. Proje kapsamında 100 bin fıstık çöğürü, 5 bin zeytin, 10 bin ceviz, 65 bin badem, bin elma, bin armut, bin ayva, bin kayısı, bin erik, 6 bin Trabzon hurması, 6 bin nar, bin incir, bin dut çöğürü ve bin kiraz olmak üzere 200 bin fidan dağıtılacak.

İhale süreci başlatıldı

Fidanların çiftçilere ulaştırılması için ihale süreci başlatılırken, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Velat Özer, 17 ilçe belediyesinin temsilcileri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

‘Çiftçilere destek amaçlı’

Konuya ilişkin bilgi veren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Özer, sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen bu çalışma ile çiftçilere destek olmak istediklerini kaydetti. İhalenin 2025 Ocak ayında yapılacağını söyleyen Özer, “Bu proje, küçük çiftçilere yönelik tasarlandı. 17 ilçe belediyesinin temsilcileri ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda meyve fidanlarının alımı ve dağıtım süreçlerinin nasıl yürütüleceğini tartıştık. İlçedeki ziraat mühendisleriyle bir araya gelerek, proje sürecinde karşılaşılan talepler, öneriler ve eleştirileri değerlendirdik.”

Özer, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak, bu tür çalışmaların takipçisi olacaklarını ve çiftçilere destek vermek için halkla birlikte sahada olacaklarını aktardı. Fidanların doğru şekilde dikilmesi ve bakımının yapılması konusunda yerel üreticilerin sorumluluk taşıyacağını da sözlerine ekleyen Özer, çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.