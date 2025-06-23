Diyarbakır’da itfaiye ekipleri, yoğun trafiğe takıldı. Sürücüler, yolu açacaklarına itfaiye aracının önüne geçti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaz mevsimiyle birlikte kentte başta anız yangınları, boğulma, trafik kazaları gibi birçok vakaya yetişmek için zamanla yarışıyor. Ekipler, yolda trafiğe takıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ekipler, uzun süre siren çalmasına rağmen sürücüler yolu açmazken, bazı sürücüler ise yolun açıldığı noktada itfaiye aracının önüne geçtiği görüldü.