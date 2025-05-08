Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) katkılarıyla 18-21 Eylül tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek ArtTigris Sanat Fuarı’nın lansmanı yapıldı.

Diyarbakır Gastro İnnovasyon Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen lansman toplantısında konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, "DTSO olarak kentimize bir fuar merkezi kazandırmak adına yoğun bir çaba harcıyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde Diyarbakır’ı Türkiye’nin sayılı fuarcılık merkezlerinden biri haline getirdik. 2025 yılı içerisinde dört fuar gerçekleştirdik ve yılı toplamda 8 fuarla kapatacağız. Türkiye’de İstanbul ve Ankara dışında ilk kez ArtTigris Sanat Fuarı Diyarbakır’da düzenlenecek. Böylece Diyarbakır, Art fuarlarının üçüncü merkezi olacak. Bu özel fuar, Mezopotamya’nın iki kadim nehrinden biri olan Dicle’nin Latince ismiyle ’Arttigris’ adını taşıyor. Kentimizin sanatçıları, kültür insanları ve ressamları bu fuarın önemli paydaşları arasında yer alacak. Kentimizin sanatçıları, kültür insanları ve ressamları bu fuarda önemli bir rol üstlenecek. Diyarbakır’ın kültürel ve sanatsal birikimini ulusal ve uluslararası alanda görünür kılacak" dedi.

18-21 Eylül tarihleri arasında sanatçılar, koleksiyonerleri ve sanatseverleri Mezopotamya’nın kalbinde bir araya getirerek, geçmişten ilham alan sanat eserlerinin günümüz estetiğiyle buluştuğu bir platform olmanın yanı sıra, bölgenin sanat ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.