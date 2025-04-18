Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 2023 ve 2024 yıllarında düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve piyasa değeri 10 milyar lirayı bulan 20 ton 766 kilo esrar maddesi, jandarma kontrolünde imha edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Lice Komando Alay Komutanlığı ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığınca 2023-2024 yılları içerisinde icra edilen Narko-Terör operasyonel faaliyetleri çerçevesinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerden 226 tahkikat hakkında müsadere kararı verilen ve yaklaşık değeri 10 milyar lirayı bulan 12 ton 74 kilo 167 gram kubar ve 7 ton 692 kilo 512 gram toz esrar olmak üzere toplam 20 ton 766 kilo 679 uyuşturucu madde Diyarbakır Valiliğince oluşturulan heyet huzurunda Lice İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imha alanında yakılarak imha edildi.