Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda kentte 17 ilçede birer okulda gerçekleşecek olan Tarih Yazan Çocuklar Okul Şenlikleri Kayapınar ilçesinde bulunan Sazai Karakoç İlkokulunda başladı.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Tarih Yazan Çocuklar Proje Koordinatörü Ahmet Ali Ortadeveci, İlçe Milli Eğitim müdürleri ile öğrenci velilerinin yoğun katılımı ile başlayan okul şenliklerinde minik öğrenciler tarihe iz bırakmış şahsiyetleri canlandırarak mekansal tiyatro gösterisi gerçekleştirdi. Sazai Karakoç İlkokulunda gerçekleştirilen Tarih Yazan Çocuklar Okul Şenlikleri Programı açılışında konuşan Proje Koordinatörü Ahmet Ali Ortadeveci Diyarbakır’da 12 gün boyunca çocukları kitap, bilim ve sanatla buluşturacaklarını söyledi. Festivalin Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda start aldığını belirten Ortadeveci, Kent Meydanında 22 Nisan 2 Mayıs tarihleri arasında düzenleyecekleri festival ile çocukların tarihe iz bırakmış şahsiyetleri yakından tanıma fırsatı bulup, bilim atölyelerinde çalışmalar yapacak ve kültürel öğeleri barındıran aktivitelerle öz güven kazanacaklarını belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından Sezai Karakoç İlkokulu öğrencileri Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Seyid Onbaşı, Sezai Karakoç, Aziz Sancar ve Nasrettin Hoca gibi tarihe iz bırakmış şahsiyetleri canlandırdı.