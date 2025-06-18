Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, bir dairede kombi elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bayramoğlu Caddesi’nde bulunan İpsan Apartmanı’ndaki bir dairede kombi elektrik panosundan çıkan alevler paniğe neden oldu. Olayda 3’ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi dumandan etkilendi.

Yangına çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Ev sahibi Sadık Özçelik, yangının balkondaki kombi elektrik panosundan çıktığını son anda fark ettiklerini söyledi. Özçelik, "Ben, eşim ve 3 çocuğum dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri oksijen verdi şu an durumumuz iyi. İtfaiye ekiplerinden şikayetçi olacağım çok geç geldiler, bu kadar büyümeyebilirdi zamanında gelseydiler. Çok şükür olan mala oldu canımız sağ Allah’a şükür" ifadelerini kullandı.