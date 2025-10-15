Diyarbakır’da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerin de desteğiyle, merkez ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 22 olay meydana gelirken 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 20 bin litre akaryakıt, 7 bin 360 kilo kaçak tütün, 2 bin 719 paket kaçak sigara, 708 adet oda parfümü, 358 adet kaçak cep telefonu, 300 adet kaçak puro, 245 adet kaçak cep telefonu aksesuarı, 86 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

70 adet cep telefonu şarj aleti, 50 adet tabanca mühimmatı, 4 adet tabanca şarjörü, 4 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi.