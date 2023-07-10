Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 820. Sokak’ta iki aile arasında henüz nedeni belirlenemeyen tartışma yaşandı.

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Silahlı kavgaya dönüşen olayda taraflardan 7 kişi yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.