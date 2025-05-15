Diyarbakır’da hastanede tedavi gören çocuklar ve annelerine moral etkinliği düzenlenip hediyeler verildi.

DÜ Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar ve onlara refakat eden anneler için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi. Hastane ortamının stresini hafifletmek amacıyla organize edilen etkinlikte, müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşandı.

Program boyunca anneler ve çocukları, müzik ve çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirirken, renkli görüntüler ortaya çıktı. Çocuklar, hastane ortamından bir nebze olsun uzaklaşarak oyunlar oynayıp dans ederek doyasıya eğlendi. Etkinlikte annelerin de çocuklarıyla birlikte eğlenmesi, duygu dolu anlara sahne oldu.

Etkinlik sonunda DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen ve hastane yöneticileri, anne ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Çocuklara oyuncaklar ve sürpriz hediyeler verilirken, annelere de küçük armağanlar takdim edildi.

Şen, "Burada tedavi gören çocuklarımızın ve annelerinin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Onların yüzlerindeki gülümseme bizim en büyük ödülümüz" ifadelerini kullandı.