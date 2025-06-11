Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde maaşını alamadığı iddiasıyla eczacıyı öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Dün, Huzurevleri Mahallesi 12. Sokak’ta eczane sahibi Fatih Ufuk Yıldız, caddede eski çalışanı M.M.’nin maaşını alamadığı iddiasıyla yaşadığı tartışmanın ardından silahla öldürüldü.

Polis, kaçan şüpheliyi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından elde ettiği görüntülerle tespit etti. Şüpheli, saklandığı adreste düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.