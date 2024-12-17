Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 7 bin metrekare alan üzerine içerisinde çocuklara yönelik eğitim atölyeleri, tohum kütüphanesi, sera, bostan, meyve bahçeleri ve kümeslerin bulunduğu Agroekoloji İklim Okulu’nu açıyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında tamamen doğal malzemeden oluşacak Agroekoloji İklim Okulu ile çocukları doğayla buluşturup ekolojik bilince sahip yaşam becerilerinin kazandırılmasını hedefliyor.

Projeye ilişkin bilgi veren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Evin Dinar, alanda kullanılan tüm malzemelerin geri dönüşüm malzemeleri veya atıklardan elde edilen materyaller olduğunu vurguladı. Dinar, iklim değişikliğinden en çok şehirlerin etkilendiğini belirten Dinar, “Amacımız bu alanda iklim değişikliği farkındalığı oluşturmak. Çünkü iklim değişikliği, en çok şehirlerde etkili oluyor. Şehirlerdeki kentleşme, yapılaşma baskıları ve tüketim alışkanlıkları, doğadan uzaklaşan bir yaşam şekline dönüşmüş durumda. Burada oluşturacağımız tohum kütüphanesiyle çocuklara ve yetişkinlere, Diyarbakır’da yetişen yerel bitkileri ve biyolojik çeşitliliği tanıtmayı hedefliyoruz. Ayrıca, seralarda, bostanlarda ve meyve bahçelerinde çocuklar, üretim süreçlerine dahil olacak ve bu bitkilerin tohumdan yeşermeye kadar olan sürecini deneyimleme fırsatı bulacaklar” diye konuştu.

Alanda kerpiçten yapılmış atölyeler, tohum kütüphanesi ve doğal oyun alanları; sera, bostan, meyve bahçesi ve tıbbi aromatik bitki bahçeleri; güneş panelleri, rüzgar enerjisi, yağmur suyu depolama alanları ve kompost üretim alanı; kümes, ahır, boranhane (güvercin evi) ve ördek havuzu gibi hayvan barınakları ile kıl çadırı, tandır ve ateş çemberi projelendirilecek.