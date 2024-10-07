Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde inşa edilen 8 yataklı acil yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Özel, yeni birimin önemine değinerek, acil servise başvuran kritik hastaların hızlı ve etkili bir şekilde teşhis edilmesi gerektiğini söyledi. Ancak yoğun bakım ünitelerinin doluluğu, bu hastaların uzun süre acil serviste kalmasına neden olabildiğini belirten Dr. Özel, “Yeni acil yoğun bakım ünitemiz, bu sorunu çözerek kritik hastalara agresif tedavi imkânı sunacak. Bu sayede kısa süre içinde hastaların stabilizasyonu sağlanabilecek ve genel yoğun bakıma ihtiyaç azalmış olacak" dedi.

Dr. Özel, yeni yoğun bakım ünitesinin açılmasıyla hasta sevklerinin azalmasına ve 112 ambulans hizmetlerinin üzerindeki yükün hafiflediğine dikkat çekere, “Yoğun bakım yatakları dolu olduğunda hastalar başka merkezlere veya il dışına sevk edilmek zorunda kalıyordu. Acil yoğun bakım ünitemiz bu sevkleri önleyerek hem hasta konforunu artıracak hem de sevklerle oluşan mali yükü ortadan kaldıracaktır" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Songül Araç da şunları ifade etti:

“Yoğun bakım üniteleri özellikli olarak risk taşıyan kritik hastaların değerlendirildiği ve kesintisiz 24 saat bakımlarının yapıldığı birimlerdir. Hastanemiz konumu itibariyle bölge hastanesi kapsamında geniş bir kitleye hizmet vermektedir. Özellikle bölgenin nüfus artış hızı ve gelişmesi göz önünde bulundurulduğunda gün geçtikçe artan yoğun bakım yatak ihtiyacı olmaktadır. Bu anlamda büyük bir ihtiyacı karşılayacağını düşünüyoruz.”

Yeni ünite 7+1 yatak kapasitesi ile hizmet verirken, her vardiyada 1 uzman hekim, 1 asistan hekim ve 4 hemşire görev alacak. Ayrıca, mesai saatlerinde klinik hocası da hastaların takibini yapacak.

Yeni açılan acil yoğun bakım ünitesi, acil sağlık hizmetlerinde önemli bir boşluğu doldurarak, Diyarbakır ve bölge halkına daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor.