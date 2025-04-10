Diyarbakır’da dolandırıcılıktan 60 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) koordinesinde yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda; "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 60 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.A’nın Bağlar ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, yakalanan şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.