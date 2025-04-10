Diyarbakır’da 300 polisle gerçekleştirilen "narko hançer" operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Merkez Sur ve Yenişehir ilçesinin kesişimindeki metruk yapılar, evler, cadde ve sokaklara, alanında uzman 300 polisin katılımıyla "narko hançer" uygulaması düzenlendi. Feritköşk Mahallesi giriş ve çıkışlara kapatılırken yaklaşık 25 ekip, 8 noktada uygulama yaptı. Durdurulan araçlar dedektör köpeklerle arandı. Şahıslar ve belirlenen evlerde aramalar alanında uzman polislerle yapıldı. Yapılan çalışmada; 3 kilo 500 gram esrar, 1 kilo metamfetamin, 4 ruhsatsız tabanca, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs, muhtelif miktar ve türde uyuşturucu madde, 175 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 9 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.